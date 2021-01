Vader Maikel (28) in diepe rouw, eerst vrouw en nu zoon overleden

Maikel en zijn broer Jordi vonden het lastig om de dood van hun moeder een plekje te geven. Omdat zijn moeder altijd zo genoot van het vuurwerkspektakel dat Maikel tijdens de jaarwisseling liet zien, wilde hij ook deze oudejaarsavond enkele vuurpijlen de lucht in schieten. „Ik had juist nog gevraagd geen vuurwerk af te steken”, vertelt vader Patrick aan Het Laatste Nieuws.

Tijdens het afschieten van de pijlen ging er iets mis. Volgens de politie haperde een van de vuurpijlen. Maikel ging kijken wat er precies fout ging en op dat moment ontplofte het vuurwerk in zijn gezicht. Volgens zijn broer werd Maikel ruim zeven meter weggeslagen toen het vuurwerk onverwacht afging. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. „De slagader in zijn hals werd geraakt en dat is hem fataal geworden”, aldus vader Patrick. Aankomende donderdag neemt hij samen met familie en enkele vrienden afscheid van zijn zoon.

’Onbegrijpelijk’

Zijn vader noemt het incident onbegrijpelijk. Er ging wel vaker wat fout, maar dat wist zijn zoon altijd goed en veilig op te lossen. Volgens familieleden waren de vuurpijlen afkomstig van een Bulgaarse webwinkel. Daar kocht hij ieder jaar zijn voorraad.

Op sociale media halen mensen hard uit. Men noemt het incident ’roekeloos en onverantwoord’.