Voorganger onwel: kerstmis afgebroken

De voormalig priester van de Sint Nicolaasbasiliek kon worden opgevangen door enkele kerkgangers. De nachtmis in de zolderkerk is daarop onmiddellijk afgelast.

De zolderkerk van museum Ons' Lieve Heer op Solder stamt uit de zeventiende eeuw en is het één na oudste museum van Amsterdam. Het werd in 1661 in het statige grachtenpand ingericht om rooms-katholieken tijdens het protestantse stadsbewind toch in beslotenheid hun missen te kunnen laten vieren. De schuilkerk is nog vrijwel geheel in tact gebleven. Één keer per maand en tijdens de kerst worden er nog steeds 'Soldermissen' gehouden.