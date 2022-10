Slachtoffer bekneld in auto na ongeluk bij Groningse Scharmer

Hulpdiensten zijn ter plekke om de persoon te bevrijden. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen hoe het slachtoffer eraan toe is of hoe ernstig de verwondingen zijn. „De brandweer is nu bezig om de persoon uit de benarde positie te halen.”

De brand in de auto is inmiddels geblust, zo laat de woordvoerder weten. Een andere inzittende kon de auto na het ongeval zelf verlaten. Het is niet bekend of hij of zij verwondingen heeft opgelopen.

Het ongeval gebeurde rond 20.20 uur op de A7 in de richting van Duitsland. De weg is afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.