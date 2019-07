Bijzondere vogel blijkt zeemeeuw masala

Voorbijgangers hadden het dier langs de snelweg zien zitten en de dierenambulance gebeld. Dat meldt CNN. Door de melding van een oranje vogel wisten de redders aanvankelijk niet welke exoot ze aan zouden treffen.

„Dit is wel een van de vreemdste vogels die we in tijden hebben hebben gezien!”, schrijft Tiggywinkles Wildlife Hospital op Facebook.

Volgens de dierenopvang heeft de vogel zich op de een of andere manier ondergedompeld in een curry. Doordat zijn verenpak geheel besmeurd was, kon het dier niet goed meer vliegen.

De dierenartsen noemden het oranje schepsel Vinny naar de bekende Vindaloo-schotel waarin het beest vermoedelijk een bad heeft genomen.

Op een „doordringende kruidige geur” na mankeerde Vinny niets. Wel had hij een flinke poetsbeurt nodig. Zijn redders hebben Vindaloo Vinny uiteindelijk weer weten om te toveren tot een frisse zilvermeeuw.

Het team dat met de schoonmaakklus belast was, was na een spetterend gevecht met de meeuw doordrenkt met currywater.

Nu Vinny weer brandschoon is kan hij naar verwachting snel weer uitvliegen „Maar hopelijk blijft hij nu wel uit de buurt van de curryschotels.”

Gek genoeg is het niet voor het eerst dat een meeuw een schrobbeurt nodig heeft na een currybad.

In 2016 viel een andere meeuw tot aan zijn kruin in de masala toen hij probeerde een maaltje mee te pikken.

De collega-curry-meeuw werd destijds opgenomen in een dierenhospitaal in Gloucestershire om na een badsessie aldaar het ruime sop te verkiezen.