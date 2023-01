Honderden kilometers file in Nederland, onder meer door ongevallen

Rond 09.15 uur waren de meeste files grotendeels opgelost en stond er nog zo’n 350 kilometer.

Op de A73 bij de Zuiderbrug richting Nijmegen is een ongeval gebeurd met meerdere auto’s. De vertraging hier was 80 minuten, aldus Rijkswaterstaat. Het verkeer op de A4, dat ook vast stond door een ongeval, rijdt inmiddels weer. De problemen daar kwamen door een elektrische auto die in brand was geraakt, meldt de ANWB.

Ook op andere plekken in Nederland gebeurden maandagochtend ongevallen, zoals op de A12.

Vorige week was het ook raak. Toen zorgde slecht weer voor veel ongevallen op de weg. De Telegraaf reed mee met een berger, die een melding kreeg van een heftig ongeluk op de A10.