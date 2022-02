Nederlanders in Oekraïne wachten gespannen af: ‘Oorlogstraining voor burgers’

Premium Buitenland

Wantrouwen en scepsis aan het ’front’ in Donbas: ’Poetin is geen idioot’

Het reisadvies voor de zuidoostelijke regio Donbas in Oekraïne staat al jaren op rood. In Severodonetsk, op 30 kilometer van het front, reageren de bewoners gelaten op de berichten over westerse evacuaties en waarschuwingen voor een aanstaande Russische invasie.