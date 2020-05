Nieuw-Zeelandse premier geweigerd bij café vanwege eigen coronaregels

Ardern, haar verloofde Clarke Gayford en een groep vrienden werden zaterdag de toegang tot een café in Wellington ontzegd omdat het zijn klantenlimiet had bereikt. „Ik moet hiervoor de verantwoordelijkheid nemen, ik had niets georganiseerd of geboekt”, twitterde Gayford.

Nieuw-Zeeland versoepelde onlangs de lockdown, donderdag mochten kroegen hun deuren weer openen. Wel is het aantal mensen dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn beperkt en moeten klanten blijven zitten. Iemand zag hoe Ardern werd geweigerd door een medewerker die „onhandig moest zeggen dat het vol was en dat er geen tafels meer waren. Daarop vertrokken ze”, twitterde een getuige van het voorval.

Het gezelschap had echter geluk, omdat kort daarna een aantal klanten vertrok. Het personeel van de kroeg rende de straat op en nodigde de premier alsnog uit. „Het was erg aardig van hen om ons op straat te achtervolgen toen een plek vrijkwam. Uitstekende service”, aldus Gayford via Twitter.