Stijging aantal tienermoorden: ’Gebruik van sociale media kan de druk verhogen’

Vorig jaar kwamen 121 mensen om het leven door moord of doodslag. Dit zijn er vier minder dan in 2019. In nagenoeg alle leeftijdscategorieën is er een daling, behalve onder jongeren tot twintig jaar. In deze groep steeg het aantal slachtoffers van tien naar achttien.

De daling van het aantal slachtoffers past in een langere trend. In de jaren 2000–2004 stierven in Nederland jaarlijks nog gemiddeld 236 mensen door moord of doodslag. Daarna zette een daling in en sinds 2015 ligt dit aantal op gemiddeld 125 doden per jaar.

In Europa is Nederland een van de landen met de laagste moordcijfers. Alleen op IJsland en in Slovenië en Luxemburg vallen minder slachtoffers. In landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Rusland, Oekraïne, Letland en Moldavië, is het relatieve aantal moorden het hoogst.

Sociale media

De stijging van het aantal moorden onder tieners, die uitsluitend bij jongens is te zien, lijkt opmerkelijk. „Die toename is zorgelijk”, zegt Marijke Drogt (33), criminoloog en docent toegepaste psychologie aan de Hogeschool Leiden. „Een mogelijke verklaring is de grotere betrokkenheid van jongeren bij mes- en steekincidenten. Het bij je dragen van een wapen kan leiden tot het gebruik ervan. Door het intensieve gebruik van sociale media is bovendien het podium enorm en het publiek massaal. Dat kan de druk verhogen om online conflicten offline uit te vechten.”

Vooral vrouwen zijn slachtoffer van geweld in de huiselijke sfeer. Bij bijna zes op de tien vrouwen die tussen 2016 en 2020 werden vermoord, was de vermoedelijke dader de partner of de ex-partner. De slachtoffers werden hoofdzakelijk in hun eigen woning met een steekwapen, door mishandeling of door wurging omgebracht.

Bij tachtig procent van de mannen die in dezelfde periode werden vermoord, was een dader in beeld. Dit was in drie op de tien gevallen een kennis of vriend van het slachtoffer. Bij één op de zes ging het om een afrekening in het criminele circuit.

Kinderen

In de periode 2016–2020 werden 31 kinderen jonger dan tien jaar het slachtoffer van moord en doodslag: zestien jongens en vijftien meisjes. Bijna iedereen is door hun vader of moeder om het leven gebracht. In dezelfde periode werden 35 jongeren van tien tot twintig jaar vermoord. In veertien procent van de gevallen gebeurde dit door een ouder.