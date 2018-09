Vliegtuigkapers hadden nepwapens

De kaping kwam tot een einde toen de mannen zich overgaven. Ze werden opgepakt nadat ze het vliegtuig samen met de laatste bemanningsleden hadden verlaten.

Voor zover bekend bleef iedereen ongedeerd. In totaal zaten in het toestel van Afriqiyah Airways 118 mensen, onder wie zeven bemanningsleden.

Muscat vertelde tijdens een persconferentie dat de kapers een handgranaat en een pistool bij zich hadden. Een tweede pistool werd in het vliegtuig gevonden. Maar bij nadere inspectie bleken de wapens nep te zijn. Initial forensic exams now showing weapons used in Afriqiyah hijack are replicas.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Het toestel was op weg van Sabha in het zuidwesten van Libië naar de hoofdstad Tripoli toen het werd gekaapt. De daders dwongen de piloten naar Malta te vliegen. Ze dreigden volgens Maltese media in eerste instantie het toestel op te blazen met de handgranaat. Een kaper zwaaide met de groene vlag die Libië gebruikte tijdens het bewind van de in 2011 gedode dictator Muammar Kaddafi.

Een van de kapers gaf voordat hij zich overgaf een interview aan een Libisch tv-station. „We hebben deze maatregelen genomen om onze nieuwe partij te promoten”, vertelde hij. Die partij omschreef hij als „pro-Kaddafi.” De burgemeester van het Libische Sabha speculeerde tegenover de BBC dat de kapers politiek asiel willen aanvragen op Malta. Volgens premier Muscat hebben de kapers echter geen asielaanvraag gedaan.

Na de landing hadden Maltese veiligheidstroepen het vliegtuig omsingeld. Andere vluchten van of naar de internationale luchthaven van Malta werden geannuleerd of omgeleid.