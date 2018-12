Terreurverdachte Berlijn doodgeschoten in Milaan

Tijdens een vuurgevecht donderdagnacht om drie uur in de plaats Sesto San Giovanni vlak bij Milaan is Amri doodgeschoten. De Italiaanse politie was niet bewust naar Amri op zoek.

Toen de terreurverdachte tijdens een routinecontrole om zijn documenten werd gevraagd, schoot hij op twee agenten. Daarop hebben zij hem doodgeschoten. De agent die Amri doodschoot, was nog maar negen maanden in dienst.

Dat Amri de dader is van de aanslag, lijdt nauwelijks twijfel. Hij heeft in een video trouw gezworen aan terreurgroep IS en zijn vingerafdrukken zijn gevonden in de truck die maandagavond over de kraampjes denderde op de Breitscheidplatz. Twaalf mensen kwamen om het leven, 48 mensen raakten gewond.

Trein

Anis Amri was te voet, vlak bij het treinstation van Sesto San Giovanni en was met de trein uit Frankrijk gekomen. Voordat hij op de politie schoot, riep hij ’Allah akbar’. Vervolgens pakte hij uit zijn rugzak een pistool en schoot. Daarbij raakte een agent gewond aan zijn schouder.

In zijn rugzak is een treinkaart gevonden uit Frankrijk. Hij had geen persoonsbewijs bij zich. De gewonde politieagent is geopereerd in het ziekenhuis.

Klopjacht

De laatste dagen was een klopjacht gaande op de 24-jarige Tunesiër die achter de bloedige aanslag op een kerstmarkt in Berlijn zou zitten. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven; 48 mensen raakten gewond. Amri was al enkele dagen spoorloos.

De Duitse veiligheidsdiensten beschouwden de Tunesiër als een gevaarlijke extremist. Amri werd maanden geschaduwd, maar bij gebrek aan concreet bewijs hielden de autoriteiten volgens Duitse media na de zomer op hem te volgen. Eigenlijk had hij uitgezet moeten worden nadat zijn asielaanvraag was afgewezen, maar dat lukte niet omdat Tunesië niet meewerkte.

Eerder werd een man die voldeed aan het signalement van Amri gespot in Denemarken.

Rustige kerst dankzij agenten

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken liet vrijdag weten dat de Italianen rustig kerst kunnen vieren dankzij de dappere agenten. Hij wenst de gewonde agent veel beterschap.

Volgens Minniti heeft Amri door half Europa gereisd. De Italiaanse en Duitse politie werken nauw samen in het onderzoek.

Bondskanselier Merkel kondigde vrijdag maatregelen aan die de veiligheid moeten vergroten. Zo wil ze dat meer afgewezen asielzoekers daadwerkelijk het land worden uitgezet. Daarover heeft ze ook gebeld met de Tunesische president Essebsi. Merkel zei dat ,,het acute gevaar voorbij is, maar de dreiging van terrorisme voortduurt''.

Mazen

De aanslag en de vlucht van Amri hebben op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt dat zelfs extremisten die als zodanig in beeld zijn alsnog door alle mazen kunnen glippen. Amri was na de aanslag vier dagen onvindbaar. Ondanks een internationaal opsporingsbevel wist hij per trein naar Italië te reizen. In dat land was hij in 2011, na de revolutie in zijn geboorteland, als asielzoeker aangekomen. Hij kwam er al snel in aanraking met justitie en zat een celstraf uit voor onder meer brandstichting. In de gevangenis zou hij de radicale denkbeelden hebben ontwikkeld die hem tot zijn terreurdaad in de Duitse hoofdstad brachten.