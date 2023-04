Verdwijning ondernemer Rob Bouwmeester blijft een raadsel

De Spaanse politie heeft verzuimd de mysterieuze verdwijning van de 39-jarige ondernemer Bouwmeester in de zomer van 2007 aan de kust bij Almeria serieus op te pakken, bleek uit eigen onderzoek van deze krant. Alle relevante instanties werden benaderd, maar niemand kon aantonen dat er werk van de vermissing was gemaakt. Bouwmeester ging met een Belgische vriend varen op zee en keerde nooit meer terug. Mogelijk is hij slachtoffer geworden van een fatale beroving. Een getuige had tegenover familie van de man uit Bergen verklaard dat hij ’vissenvoer’ was geworden na een gewelddadige confrontatie op zee.

De politie Noord-Holland vroeg eind februari aan het Internationaal Rechtshulp Centrum van het Openbaar Ministerie en politie om de Spaanse autoriteiten grondig onderzoek te laten doen naar wat er tot nu toe is gebeurd. Maar dat heeft niets opgeleverd. „Op verzoek van De Telegraaf, mede namens de achterblijvers, is navraag gedaan in Spanje. De Nederlandse politie kan geen uitspraken doen voor de Spaanse autoriteiten, echter de afgelopen jaren zijn met betrekking tot de vermissing van Rob Bouwmeester geen aanknopingspunten vanuit Spanje bij ons bekend geworden. Ook hebben ons geen rechtshulpverzoeken vanuit Spanje bereikt, noch van de nationale politie, noch van de Guardia Civil”, zegt woordvoerder Erwin Sintenie. Achter de schermen is de ergernis groot over de houding van Spanje. Zelfs stukken uit het Nederlandse dossier zijn niet opgevraagd.

Dayan Duijn en haar dochter Mirjam Bouwmeester.

„Het lukt politie en justitie hier dus blijkbaar ook niet om de boel in beweging te zetten. En in Spanje doet de verdwijning er kennelijk niet toe. Ze zijn erg laks daar en komen ermee weg. Heel treurig allemaal. Je moet maar wachten en wachten. En er liggen echt mogelijkheden. Meerdere mensen uit de directe omgeving van Rob weten wat er gebeurd is”, laat Dhyan Duijn, de moeder van Bouwmeester, weten.

