’Hij wilde met bebloede arm onze aandacht trekken’

Dat stellen omwonenden van de eengezinswoning waar het drama zich rond 13 uur afspeelde. De moeder van het jongetje, een 48-jarige Haagse, raakte ook gewond en is aangehouden als verdachte van het steekincident in de relationele sfeer.

Omwonenden hoorden enorm schreeuwen en kwamen er pas achter toen ze uit het raam keken dat het om een tiener ging. „Hij riep enorm hard, het ging door merg en been”, aldus een overbuurvrouw. „We zagen toen zijn bebloede arm door het raam en daarmee wilde hij aandacht trekken.”

Directe buren zouden hierop het huis zijn binnen gegaan en sloegen meteen groot alarm.

Hulpdiensten

Niet veel later kwamen verschillende ambulances aan bij de woning in de Haagse wijk Escamp. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen maar die werd niet veel later weer afgezegd.

Ⓒ Regio 15

„Het jongetje werd ondersteund maar kon wel zelf naar de ambulance lopen. Hij had bloed aan zijn arm. Zijn moeder had ook verband om haar armen en werd met een politieagent erbij in een andere ambulance afgevoerd”, aldus een buurtgenoot.

„Het is wel even schrikken, maar we hoorden wel vaker geschreeuw daar.”

Raam

De politie laat weten in het kader van het onderzoek niet meer informatie te kunnen delen dan de aanhouding van de moeder als verdachte. In de woning waren diverse rechercheurs en leden van forensische opsporing bezig. Ook rond het bebloede raam dat deels openstond en waar ook een gat in te zien was, werd sporenonderzoek verricht. Hoe dat is ontstaan, blijft nog onduidelijk.