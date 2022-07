Reizigers in benarde positie: vrouw springt uit brandende metro in rivier

Het metrostel brandt uit. Ⓒ Twitter

Boston - Toen een metrostel net buiten de Amerikaanse stad Boston donderdag in brand vloog bevonden de reizigers zich in een benarde postitie. Eén van de reizigers voelde zich zelfs genoodzaakt uit de coupé te klimmen, en van de 10 meter hoge spoorbrug in de onderliggende rivier te springen.