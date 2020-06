Gewonde agent prijst politieoptreden bij steekpartij Glasgow vanaf ziekenhuisbed

De dader stak vrijdag in een hotel in het centrum van de Schotse stad zes mensen neer. Volgens de politie handelde hij alleen en gaat het niet om een terreurdaad. „De gebeurtenis in West George Street was buitengewoon moeilijk. De toestand die we aantroffen zal ik nooit vergeten”, verklaarde agent David Whyte. „Hoewel ik gewond raakte, weet ik zeker dat de snelle actie van mijn collega’s levens heeft gered en veel meer ellende voorkomen.”

Het hotel waar de steekpartij plaatshad, werd gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Drie van hen liepen verwondingen op, de andere twee slachtoffers waren stafleden. Allen liggen nog in het ziekenhuis. De autoriteiten waarschuwen voor speculaties over het motief. Britse media meldden dat de dader een Soedanees is die in de uren voor zijn noodlottige aanval verward gedrag vertoonde. De politie zegt in verband met het onderzoek daarover niets.