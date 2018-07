VRIJ ontdekt Sir Bani Yas eiland

Als je op een cruiseschip zit, stap je liever niet in een reddingsboot! Maar vandaag heet de reddingsboot een tender en is het een handig vervoermiddel naar de vaste wal. Want na een bezoek aan Oman doe ik vandaag Sir Bani Yas eiland aan.

Daar had ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord maar het blijkt een soort klein paradijs vlakbij Abu Dhabi. Met niet alleen enorm uitgestrekte witte stranden, maar ook met 'wildlife' zoals giraffes, struisvogels en zelfs cheetahs.

Er is een luxe resort van gemaakt op een manier zoals ze dat alleen in de Verenigde Arabische Emiraten kunnen. Glanzende jeeps nemen de bezoekers mee op safari en wie op het strand wil blijven kiest voor teakhouten ligbedden of, even verderop, sierlijke strandhuisjes met wuivend witte gordijnen.

Er zijn letterlijk duizenden palmen aangeplant en ik hoef niet te lopen naar de lunch; een golfkarretje komt me ophalen. Zelfs de cocktailglazen zijn in stijl; in de vorm van een palmboom....

