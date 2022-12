Premium Het beste van De Telegraaf

’Er zijn hier wel heel veel Argentijnen!’ Geluksvogel Pepijn (11) is erbij tegen Argentinië: ’Ik ga een werkstuk maken’

Door Pim Sedee

De 11-jarige Pepijn is met zijn vader Jacco Bergman (46) vanuit Houten naar Doha gereisd. „Ik ga een werkstuk maken over de situatie hier.” Ⓒ De Telegraaf

Doha - Pepijn is misschien wel de grootste geluksvogel van alle Nederlandse fans die Oranje tegen Argentinië live gaan meemaken. Hij is 11 jaar, zit in de brugklas, trok zijn stoute schoenen aan en vroeg of hij naar Qatar mocht gaan om een werkstuk te maken.