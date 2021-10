Walrus gespot bij de haven van Terschelling

Al drie weken zwerft de walrus door het Waddengebied. Ze begon op een zandplaat bij Schiermonnikoog, verplaatste naar Harlingen, vertrok daar weer en keerde weer terug. Nu is ze dus naar Terschelling gekomen om uit te rusten.

Voordat het dier op Schiermonnikoog werd gespot was het 23 jaar geleden dat er voor het laatst een walrus in Nederland was gezien.

Ⓒ ProNews