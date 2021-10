Walrus komt op adem in haven van Den Helder

Op Waarnemingen.nl melden acht mensen dat ze het dier hebben gezien in de buurt van de aanlegplaats van de veerboot naar Texel. De walrus is te herkennen aan verwondingen aan de voorpoten.

Walrussen horen thuis in het noordpoolgebied. Maar de beesten kunnen in hun eentje een verre zwemtocht maken, om uiteindelijk weer terug te keren naar hun geboortegrond. De walrus in de Waddenzee heeft ook Denemarken en Duitsland aangedaan. Het was tot deze maand 23 jaar geleden dat in Nederland een walrus opdook.

De vrouwelijke walrus is eerder ook al gezien op Schiermonnikoog en in Harlingen. Het dier rust een poos uit en zwemt dan weer verder. Om de walrus rust te gunnen wordt de omgeving van de rustplek telkens ruim afgezet. Dat is maandag ook in Den Helder gebeurd.

De walrus op Schiermonnikoog. Ⓒ ProNews