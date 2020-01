Drentse gemeente laat gasloos varen: ’Het scheelt een lieve duit’

Eddy Veenstra, directeur netbeheerder Rendo, is er zeker voor te porren om alleen groen gas door de gele gasbuizen te laten stromen. Ⓒ Wilbert Bijzitter

Zuidwolde - Op het platteland is groen gas een betere oplossing voor de energietransitie dan een warmtepomp of stadswarmte. Die mening wordt gedeeld door enkele Drentse en Overijsselse gemeenten en netbeheerder Rendo. De Wolden is de eerste gemeente die de eis ’van gas los’ laat varen.