Australische vrouw overleeft vijf dagen in de wildernis met slechts wat lolly's en een fles wijn

Lillian Ip (48) was onderweg naar de verjaardag van haar moeder, maar nam de verkeerde afslag en kwam al snel in afgelegen gebied terecht. Toen haar auto vastliep in de modder nam de paniek toe. Ze was meer dan 60 kilometer verwijderd van de bewoonde wereld. Vanwege haar gezondheid kon ze niet te ver lopen en ze besloot daarom bij haar auto te blijven. Dagenlang wist ze het vol te houden met alleen wat lolly's en een fles wijn als voorraad.

Uiteindelijk werd ze vijf dagen later gevonden door de politie die toevallig in de buurt vloog met een helikopter. Ip had al een afscheidsbrief geschreven, omdat ze dacht dat ze het niet zou redden. De politie prees haar wijsheid om niet weg te gaan bij haar auto, waardoor ze vrij snel gevonden kon worden. Ze werd meegenomen naar het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen, maar de vrouw maakt het inmiddels weer goed.