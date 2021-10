Premium Het beste van De Telegraaf

Sta je een potje te voetballen, staat ineens koning Willem-Alexander voor je neus

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Koning Willem-Alexander woont een training bij van Bennekel United tijdens een werkbezoek aan de Eindhovense wijk De Bennekel. Ⓒ ANP/HH

Eindhoven - Geen stempels als achterstandswijk, probleemwijk of krachtwijk, maar een gewone arbeiderswijk. Dat is de boodschap die de bewoners van de Eindhovense wijk De Bennekel donderdagmiddag meegaven aan koning Willem-Alexander. Zes jaar na zijn eerste bezoek aan de volksbuurt ging de koning terug om te kijken hoe de wijk zich in de tussentijd heeft ontwikkeld.