Ophef over bewust niet inzetten van preventief fouilleren tijdens Zomercarnaval

Fractievoorzitter Ingrid Coenradie noemt de gang van zaken „schandalig.” „Dit betekent dat de politie de angst voor racisme belangrijker vindt dan de veiligheid van bezoekers.”

Het Zomercarnaval heeft een lange geschiedenis van geweld, waarbij in het verleden zelfs dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het feest is vooral ook populair onder Antillianen en Kaapverdiërs.

Zaterdag had het feest, dat honderdduizenden bezoekers trekt, opnieuw te maken met extreem geweld, toen rond de Coolsingel tot twee keer toe door opgefokte bezoekers het vuur werd geopend. Daarbij vielen gewonden. De politie moest op enig moment zelfs waarschuwingsschoten lossen.

Volgens Coenradie had het extreme geweld mogelijk voorkomen kunnen worden als de politie wel over was gegaan tot preventief fouilleren. Vuurwapens waren dan mogelijk op tijd onderschept en het festivalterrein niet opgekomen.

„Rotterdammers, maar ook haar bezoekers moeten ervan uit kunnen gaan dat de politie, gemeente en andere instanties tot het uiterste gaan om de veiligheid te waarborgen. Een millimeter verslappen daarin is wat ons betreft onacceptabel”, aldus de partij die direct na het reces in de gemeenteraad over het besluit van de politie wil debatteren.

De politie-eenheid Rotterdam stelt in een verklaring dat preventief fouilleren een ingrijpend middel is: „In de zin dat het mensen raakt in hun persoonlijke ruimte. Bij preventief fouilleren is er geen vermoeden van een strafbaar feit. De keuze voor wie gecontroleerd worden is a-selectief.”

A-selectief zijn is bijvoorbeeld een steekproef houden, waarbij elke vijfde bezoekers gefouilleerd wordt, zonder dat er een verdenking is.

„Het Zomercarnaval is een zeer druk bezocht evenement. Een selectiecriterium als ’elke vijfde voorbijganger’ is bij een dergelijk druk bezocht evenement waar duizenden bezoekers kriskras door elkaar lopen, niet te hanteren”, aldus de politie Rotterdam.

Bij eerdere edities van het Zomercarnaval is wel preventief gefouilleerd. Maar de politie is in het verleden tot de conclusie gekomen dat zij scherper wil zijn op het a-selectiviteitscriterium.

In Rotterdam is de vraag zelfs gerezen of het evenement in de stad voorgoed moet stoppen.