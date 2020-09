Huisartsen: voorrang zorgmedewerkers bij coronatests in de maak

Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Mensen die in de zorg werken, krijgen binnenkort mogelijk voorrang bij het doen van coronatesten en bij het horen van de uitslag. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging is zo’n voorrangsregeling in de maak. Een dezer dagen maakt het ministerie van Volksgezondheid zijn beleid bekend, stelt het medisch verbond.