Scooterrijder (17) overlijdt na botsing met vrachtwagen in Geldermalsen

Ⓒ Bart Meesters / FPMB

GELDERMALSEN - UPDATE 11.35 uur - Een zeventienjarige scooterrijder is donderdagmorgen om het leven gekomen bij een botsing in Geldermalsen. Op de Meersteeg botste hij op een kleine vrachtwagen. De bestuurder van de scooter is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden, meldde de politie.