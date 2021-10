Bedreiger Rutte blijft in cel: risico op terroristisch geweld ’hoog’

Dat bleek woensag bij een voorbereidende zitting, waarin de zaak nog niet inhoudelijk behandeld wordt. De zaak gaat verder over een kleine drie maanden.

O. wordt verdacht van bedreiging, opruiing en het inwinnen van inlichtingen voor een terroristisch misdrijf. Hij dreigde in onder meer een openbaar Telegram-kanaal Rutte neer te schieten en zocht medestanders om met dodelijk geweld het parlement te bestormen. Het Openbaar Ministerie heeft recent dit account met de naam De Bataafse Republiek gesloten vanwege het bedreigen van bestuurders.

O. zocht volgens het OM onder meer medestanders en ’strijders’ om gezamenlijk met dodelijk geweld het parlement te bestormen. Ook had hij het over het „shooten” van de ministers en over het „afknallen” van de demissionaire minister-president als deze op de fiets zat. Op de telefoon van O. werden zoektermen voor wapens gevonden, zoals ’uzi’ en ’1.62 pistol’.

’Ik zoek vriendschap’

O. verklaarde woensdag via een videoverbinding dat het ’niet de bedoeling was geweest zulke teksten te schrijven’. „Ik zoek naar vriendschap, heb nooit echte vrienden gehad. Ik had het niet zo moeten aanpakken”, aldus O.

Het OM heeft eerder deze maand twee chatkanalen op de app Telegram gesloten, met meer dan 13.000 leden. Gebruikers van de kanalen Bataafse Republiek en Bataafs Nieuws deelden er bedreigingen en opruiingen tegen bestuurders, zoals Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op de kanalen werden ook privégegevens gedeeld van mensen die betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Daarnaast deelden de beheerders samenzweringstheorieën over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven.