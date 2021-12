LIVE | Verstappen wereldkampioen: feest op straat, in de kroeg en op de ijsbaan

Max Verstappen: wereldkampioen Formule 1. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Max Verstappen is tijdens de laatste GP van het jaar op miraculeuze wijze wereldkampioen in de Formule 1 geworden. De Limburger is de eerste Nederlander in de historie die de titel in de koningsklasse van de autosport pakt.