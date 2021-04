’De Spaanse lockdown is best dragelijk’

Ⓒ EFE

Barcelona - Zeg tegen een Spanjaard dat de horeca in Nederland al meer dan een half jaar potdicht zit – en er zijn twee reacties mogelijk. De ene verwoordt: „Maar jullie hebben niet zoals wij echt twee maanden opgesloten gezeten in huis, in het begin van de pandemie.” Kortom: wij hebben het erger gehad dan jullie nu in Nederland. De andere reactie is: wat afschuwelijk, hier kunnen we in ieder geval op het terras in de zon zitten.