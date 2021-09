Coronabewijs en medisch mondkapje verplicht in skiliften Oostenrijk

Er zullen in de liften geen afstandsregels of capaciteitsbeperkingen meer gelden, terwijl dat afgelopen seizoen nog wel het geval was. Om dat mogelijk te maken voert Wenen voor de liften een mondkapjesplicht in. De mondkapjes moeten van medische FFP2-kwaliteit zijn. Verder is besloten dat après-ski onder voorwaarden is toegestaan.

De regering hoopt dat met deze regels een veilig wintersportseizoen mogelijk is. De autoriteiten zullen de maatregelen aanscherpen als het aantal coronapatiënten op de intensive cares toeneemt. Dat heeft vooral gevolgen voor ongevaccineerde wintersporters. Van alle Oostenrijkers vanaf twaalf jaar is ongeveer 70 procent ingeënt.

Après-skibars

Momenteel liggen circa tweehonderd coronapatiënten op de ic-afdelingen in Oostenrijk. Zodra dat er driehonderd zijn, mogen ongevaccineerden geen après-skibars meer in. Bij vierhonderd coronapatiënten moeten ongevaccineerden een negatieve PCR-test hebben om toegang te krijgen tot liften, restaurants en hotels. Een sneltest wordt dus dan niet meer geaccepteerd.

Oostenrijk kreeg veel kritiek op de manier waarop werd omgegaan met een uitbraak in een skioord aan het begin van de pandemie. Het virus werd naar verluidt door duizenden mensen vanuit de plaats Ischgl meegenomen naar tientallen landen. Er zijn vijftien rechtszaken aangespannen tegen de landelijke overheid. Het eerste proces ging vrijdag van start. Nabestaanden van een man eisen een schadevergoeding van 100.000 euro.