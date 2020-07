Brazilië breekt dagelijkse coronarecords

Brazilianen in Porto Alegre, Brasil. Ⓒ ZUMAPRESS.com

BRASILIA - In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 69.074 inwoners besmet geraakt met het coronavirus en 1595 gestorven aan de gevolgen van het longvirus. Het gaat in beide gevallen om de hoogste stijgingen in een etmaal sinds het begin van de pandemie. Dat blijkt uit nieuwe gegevens die woensdag door het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid zijn bekendgemaakt.