'Energienota in 2017 bijna zes tientjes hoger'

Belastingen

De netbeheerkosten liggen gemiddeld 13 euro hoger en de belastingen nemen 23 euro toe, waarvan een groot deel komt uit een verhoging van de zogeheten Opslag Duurzame Energie. De variabele tarieven voor stroom en gas stijgen door de bank genomen met zo'n 20 euro.

De belangenbehartiger benadrukt dat de gas- en elektratarieven verschillen per aanbieder: "Hoeveel je eigen energierekening precies stijgt, of soms ook daalt, is dus afhankelijk van je energieleverancier." Voor de berekening van de energielasten is VEH uitgegaan dat een gemiddeld huishouden in een jaar ongeveer 3500 kilowattuur stroom en 1500 kuub gas verbruikt.