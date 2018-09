’Onderneem nu eens actie’

Het is verontrustend dat politieke partijen hiervan nauwelijks op de hoogte zijn en alles maar voor kennisgeving aannemen. Nu een aanslag is gepleegd in Berlijn komt men schoorvoetend in actie door aan te geven dat invoering van controlesystemen toch echt sneller moet.

Hoe is het toch mogelijk dat in een wereld van snel toenemend extremisme onze politieke leiders zo slap optreden ? Word eens wakker, sla met de vuist op tafel en onderneem eens actie! De wereld verandert dagelijks.

F. Habers, Emmeloord