Aangifte gemeente Krimpenerwaard tegen medewerker na mogelijke miljoenenfraude

Tussen 2015 en 2018 zou een ingehuurde projectleider van de voormalige gemeente Vlist, nu onderdeel van gemeente Krimpenerwaard, doelbewust schijnconstructies hebben opgezet om bedrijven in te huren waarin de ambtenaar zelf zakelijke belangen had. Ook zouden er valse of opgehoogde facturen zijn ingediend en bepaalde partijen, waaronder drie adviesbureaus en minimaal een aannemer, zouden zijn bevoordeeld bij aanbestedingen.

Voor hoeveel geld de gemeente is benadeeld, is nog onduidelijk. De gemeente heeft 13,6 miljoen euro uitgegeven aan de partijen die de anonieme tipgever noemde, zo concludeert de gemeente Krimpenerwaard na onderzoek. Voor welk bedrag is gefraudeerd, moet nog blijken. Geen van de partijen noch de medewerker hebben momenteel nog een contract lopen bij de gemeente.