Boko Haram claimt ontvoering honderden schoolkinderen in Nigeria

In de provincie Katsin, waar de kostschool ligt, worden vaker mensen ontvoerd voor losgeld. Er zijn meerdere gewapende bendes en terroristische groeperingen actief die dat doen.

De getroffen kostschool had achthonderd leerlingen. De helft daarvan is meegenomen door de jihadisten van Boko Haram. De politie en het leger zijn ingezet om de kinderen terug te vinden.

„Onze groep zit achter de ontvoering”, zei de leider van Boko Haram in een video. De terroristen ontvoeren vaker schoolkinderen. Berucht was de ontvoering van 276 schoolmeisjes door de terreurbeweging in april 2014. Veel van hen zaten jarenlang gevangen en nog steeds zijn niet alle meisjes teruggevonden.