’Late night’-kopers slaan groot in voor Kerstmis: ’Toch nog een uitje’

Kristel kan eindelijk een keer op tijd kerstboodschappen doen nu de Jumbo in Breda 24/7 open is. Ⓒ Rias Immink

BREDA - De Jumbo Foodmarkt in Breda is deze week van maandag tot en met woensdag 24/7 geopend zodat klanten er dus ook midden in de nacht terecht kunnen. Volgens het supermarktconcern is dat om de verwachte kerstdrukte te spreiden, maar vakbond FNV spreekt onomwonden van ordinair „omzet harken.” (Potentiële) klanten reageren verdeeld. Sommigen zien de verruimde openingstijden als een uitkomst; terwijl anderen zich afvragen of Jumbo en de ’late night’-shoppers wel goed bij hun hoofd zijn…