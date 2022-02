Premium Het beste van De Telegraaf

Beschieting Oekraïense kleuterschool vergroot angst op escalatie

Door Mischa van Diepen en Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

De kleuterschool in Stanytsia Luhanska die donderdag werd beschoten. Oekraïne en de separatisten geven elkaar de schuld van de aanval. Ⓒ Foto AFP

MOSKOU - Van ontspanning rond het oorlogsgebied in de Donbas in Oost-Oekraïne is allesbehalve sprake. Terwijl Rusland dinsdag hoop gaf op een troepenafbouw uit het grensgebied rond Oekraïne, laaide het vuur aan het front gisteren juist op.