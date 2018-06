Kou bedreigt kinderen in nood

Inwoners van Aleppo worden geëvacueerd. Ⓒ AP

AMMAN - Miljoenen kinderen in het Midden-Oosten die het al moeilijk hadden, worden nu ook nog bedreigd door ongebruikelijk lage temperaturen. Zeker families uit Syrië en Irak die in vluchtelingenkampen in de regio verblijven zitten in de kou, waarschuwt Unicef.