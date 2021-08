’Transgenderisme beperkt ons in onze vrijheden’

Premium Stan Huygens Journaal

Sterren doen oesters stralen

„Het mooie van oesters is dat ze duurzaam zijn”, onderstreepte eigenaar Jean Dhooge van Oesterij in Yerseke. „Ze liggen gewoon hier in de Oosterschelde. Er komen verder geen mest of chemicaliën aan te pas. Vlees laat bijvoorbeeld veel meer sporen na in het milieu.”