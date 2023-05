Gewonde door steekpartij in Brunssum, verdachte aangehouden

BRUNSSUM - Door een steekpartij aan de Belderbos in het Limburgse Brunssum is in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.30 uur iemand gewond geraakt. Het slachtoffer krijgt medisch hulp, meldt de politie op Twitter. Er is een verdachte aangehouden.