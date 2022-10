Vakantiedrama in Portugal: Nederlandse fietser (68) komt om het leven

Dat meldt het Portugese medium Rádio Campanário. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt op de hoogte te zijn van het tragische ongeluk. „De vrouw raakte daarbij kritiek gewond. De slachtoffers komen uit Noord-Holland, en de familie wordt door de Nederlandse ambassade consulair bijgestaan.”

De fatale botsing tussen de personenauto en de twee Nederlandse fietsers, die met hun camper op vakantie waren in Portugal, had plaats in de gemeente Santiago do Cacém, in het zuiden van het land. De weg waarop het ongeluk plaatshad, de EM 1085, ligt in het district Setúbal en loopt naar Lagoa de Santo André.

Om iets voor half vier in de middag zou het drama zijn gebeurd. De hulpdiensten rukten snel massaal uit. Brandweerlieden van het korps Santo André en zeker tien agenten werden gemobiliseerd om zich naar de plek van de crash te spoeden.

Al snel werd duidelijk dat de man het ongeluk niet had overleefd, en dat zijn vrouw zwaargewond raakte. Ze werd met ernstig letsel met spoed naar het Hospital do Litoral Alentejano in Santiago do Cacém overgebracht. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond. Hij kon ter plaatse aan zijn verwondingen worden behandeld. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekendgemaakt.