Minister Adema walgt van beelden mishandelde varkens: ’Stroomstootwapens verbieden’

Op de beelden is te zien dat varkens worden geschopt, geslagen en worden mishandeld met een stroomstootwapen als ze worden vervoerd. „Dierenmishandeling”, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Minister Adema noemt het ’walgelijk’ hoe met de varkens is omgegaan. „Dit kan gewoon niet. Echt afschuwelijk.” Hij zegt dat het gebruik van de elektronische stroomstootwapens aan banden zal worden gelegd ’tijdens het vervoer’ van de krulstaarten. Kamerleden willen dat dat verbod breder gaat gelden. Zij willen dat het stroomstootwapen helemaal niet meer wordt ingezet.

Op de beelden is te zien dat de elektrische prikkers volgens de NVWA „structureel en op onjuiste wijze worden gebruikt. Bijvoorbeeld op de gevoelige delen van het varken en ook in situaties waarin het varken geen ruimte heeft om zich voort te bewegen. Ook is te zien dat er gewonde dieren op transport worden gezet. Dat mag helemaal niet.

’Stuitende beelden’

De NVWA liet al weten dat het gaat „om stuitende beelden” en dat „deze wijze van omgaan met varkens volstrekt onacceptabel” is. De autoriteit gaat de beelden bekijken. „Als we bedrijven of personen kunnen identificeren dan gaan we waar we kunnen ook handhaven, want het getoonde gedrag is niet acceptabel en laat zien dat het in de sector nog zeker niet overal goed gaat”, zegt de woordvoerder.