Filipijnen herstellen opgezegde militaire samenwerking met VS

De Filipijnse president Rodrigo Duterte besloot in februari 2020 de samenwerking te stoppen, nadat de Verenigde Staten hem een visum hadden geweigerd. Dit zouden de VS hebben gedaan vanwege Duterte zijn strenge drugsbeleid.

Bij zijn aantreden in 2016 liet Duterte al weten dat hij minder militaire afhankelijkheid van de VS wilde. De Visiting Forces Agreement werd in 1998 getekend door beide landen. De Amerikaanse oud-president Donald Trump zou nog hebben geprobeerd de overeenkomst te redden, wat Duterte weigerde.

Relatie versterken

Met het herstel van het samenwerkingsverband willen de VS en de Filipijnen hun onderlinge relatie versterken. De VS steunen de Filipijnen ook in het conflict rondom de Zuid-Chinese Zee. Deze zee is rijk aan onder meer vis en aardolie en is daarmee van groot economisch belang. China claimt delen van de Zuid-Chinese Zee die volgens andere landen die aan de zee liggen, zoals de Filipijnen, Thailand en Vietnam, niet van China zijn.