’Dader Berlijn loopt nog vrij rond’

„We hebben de verkeerde man”, tekende de krant op uit de mond van deze bron binnen de politie van Berlijn. „En daarmee een nieuwe situatie. Omdat de ware dader nog bewapend op vrije voeten is en ellende kan veroorzaken.”

De Berlijnse politiebaas Klaus Kandt bevestigt dat het niet zeker is dat de Pakistaan de bestuurder van de truck was. Hij zei dat „met alle middelen wordt opgehelderd of de verdenking standhoudt.” Als dat niet zo is, dan volgt een nieuwe zoekactie.

Ook justitie houdt er rekening mee dat de man niet de dader is. Hoofdaanklager Peter Frank zei dat tijdens een persconferentie.

„We moeten er rekening mee houden dat het niet om de dader gaat”, zei Frank. Volgens hem gaat het duidelijk om een terreuraanslag. Hij wees in dat verband om de aanslag in het Franse Nice waar een terrorist met een vrachtwagen op een drukke boulevard inreed op het publiek. De aanslag in Berlijn is niet opgeëist. „We hebben geen video met een bekentenis”, aldus Frank.

Frank meldde dat niet vaststaat of de man die de vrachtwagen bestuurde alleen handelde of dat er meer daders waren. „We weten ook niet of er ondersteuners zijn.” Justitie onderzoekt beelden die door ooggetuigen zijn opgenomen.

De Berlijnse politie heeft via Twitter gemeld „bijzonder waakzaam” te blijven. „Bent u dat alstublieft ook”, schreef de politie eerst in het Duits en vervolgens in het Engels.

Eerder werd bekend dat de man, die kort na de aanslag in de omgeving van de markt werd aangehouden, ontkende iets met de aanslag van doen te hebben.