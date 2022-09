Marco Kroon gaat 40 dagen cel in op de Veluwe

Binnenland

Gevangene zit 49 dagen te lang in Arnhemse cel

Een gedetineerde heeft 49 dagen te lang in de cel in Arnhem gezeten. Op 25 augustus werd ontdekt dat de man nog in de penitentiaire inrichting zat, terwijl hij die op 7 juli al had mogen verlaten. Hij is onmiddellijk vrijgelaten, met excuses en uitleg over de mogelijkheid om een schadevergoeding te ...