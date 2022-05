Met lokaal ruim 28 graden niet eerder zo warm op 18 mei

Het oude record stamt uit 1918. Toen werd het op 18 mei in Maastricht 27,9 graden. Niet alleen in Twente is het record verbroken, ook in het Limburgse Arcen is het woensdag 28 graden. Mocht de temperatuur later op de dag op het hoofdmeetstation in De Bilt oplopen tot meer dan 26,3 graden dan is er ook officieel sprake van de warmste 18 mei ooit gemeten. Of dat gehaald wordt is nog onzeker, aangezien het momenteel in De Bilt 23,2 graden is.

Daarnaast kan er woensdag nog een ander weerrecord sneuvelen: dat van eerste lokale tropische dag van het jaar. Hiervan is sprake als het kwik plaatselijk op 30 graden of daarboven uitkomt. In het oosten en zuidoosten van Nederland is er kans dat het woensdagmiddag tropisch warm wordt.