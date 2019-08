Nepprinses steelt voor kapitaal aan sieraden

De vrouw koos sieraden uit en liet die wegleggen tot een later moment. Maar op een onbewaakt moment kon ze de sieraden in haar zak stoppen en er in goudpapier verpakte bouillonblokjes voor terugleggen.

De gedupeerde juwelier ontdekte de diefstal pas een dag later, toen ze het doosje opende waarin de vrouw haar uitgekozen juwelen had laten wegleggen. Ze vond vooral soepblokjes.