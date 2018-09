Overzicht terreurgeweld Duitsland

26 november 2016 - Een 12-jarige jongen van Duits Iraakse afkomst plaatst een spijkerbom voor het gemeentehuis in Ludwigshafen. Eerder had hij hetzelfde geprobeerd bij een kerstmarkt in dezelfde stad. Het explosief gaat niet af.

11 oktober 2016 - De voortvluchtige terrorist Jaber al-Bakr wordt in Leipzig gearresteerd dankzij de hulp van twee Syrische asielzoekers. Al-Bakr hangt zichzelf later op in zijn cel.

24 juli 2016 - Een afgewezen asielzoeker pleegt een zelfmoordaanslag bij een muziekfestival in Ansbach. Twaalf mensen raken gewond. Op dezelfde dag doodt een met een machete zwaaiende Syriër een zwangere vrouw in Reutlingen. De 21-jarige dader verwondde nog twee mensen, voordat hij zelf door een auto werd overreden.

22 juli 2016 - De 18-jarige Ali David Sonboly schiet in een McDonalds-restaurant in München negen mensen dood. De jongen, van Duits-Iraanse afkomst, is een bewonderaar van de Noorse massamoordenaar Anders Breivik.

18 juli 2016 - Een Afghaanse vluchteling valt in de trein met een bijl reizigers aan, onder het schreeuwen van ’Allahu Akbar’. Vijf mensen raken gewond. De politie schiet de 17-jarige aanvaller dood. In zijn kamer wordt een IS-vlag gevonden. De aanvaller was twee jaar geleden als onbegeleide jeugdige asielzoeker in Duitsland aangekomen.

10 mei 2016 - Een met een mes bewapende man valt treinreizigers onder het roepen van islamistische strijdkreten aan in het station in het Beierse Grafing. Er valt een dode.

26 februari 2016 - Een 15-jarige meisje steekt in Hannover een politieman neer. Ze zegt dat ze geïnspireerd is door Islamitische Staat.

4 februari 2016 - Honderden agenten voeren meerdere invallen uit op zoek naar een groep van vier IS-terroristen. Twee man worden aangehouden in Noordrijn-Westfalen en een man wordt in Duitsland gearresteerd.

21 december 2015 - Het treinstation van München wordt op oudejaarsavond ontruimd wegens een ’acute terreurdreiging’.