Nieuwe EU-sancties voor regime Iran om onderdrukken protesten

Het ultraconservatieve bewind in Teheran treedt keihard op tegen de protesten, die in september uitbraken na de dood van een jonge vrouw die door de zedenpolitie was meegenomen omdat ze haar hoofddoek niet fatsoenlijk zou hebben gedragen. Ook al worden ze de kop ingedrukt, toch laaien de protesten zo nu en dan weer op.

De EU-landen zijn overeengekomen nieuwe strafmaatregelen te nemen tegen verantwoordelijken voor de repressie, zeggen EU-bronnen. Hun buitenlandministers moeten de sancties maandag bij hun overleg in Brussel nog wel bekrachtigen, maar het is naar verwachting een hamerstuk.

Gestraften mogen de EU niet meer in en kunnen niet meer bij eventuele bezittingen in de unie. De EU legde tot dusver 196 Iraniërs en 33 Iraanse organisaties en bedrijven zulke sancties op. Daaronder zijn vooral prominente politici en veiligheidsfunctionarissen.