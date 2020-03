Kappers dicht, sociale media vol met verknipte coronakapsels

De Engelse topchef Tom Kerridge gebruikte zijn zoontje als proefpersoon. „Nu de kappers gesloten zijn, dachten we dat we het beter zelf konden doen. Maar hij was erg moe en viel halverwege in slaap. Nu ligt hij met dit kapsel te slapen.”

Bo Poulsen vierde zijn vijftigste verjaardag met een scheve lok en vergelijkt het mislukte kapsel maar met dat van Jim Carrey in Dumb and Dumber. „Het heet ’de corona’. Happy Birthday”, schrijft hij op Instagram.

Ⓒ Instagram

Daniel Rundle wilde het graag bovenop wat langer en onder opgeschoren. En dus vertrouwde hij zijn vriendin Sophie de tondeuse toe. „Het is maar goed dat we in quarantaine zitten, want laat Sophie een ’fade’ doen in je kapsel en nu ziet het eruit alsof ik Amerika ga bombarderen.”

Cairin trakteerde haar zoontje op een nieuw kapsel, maar gelukkig zag ze zelf ook in dat het niet helemaal goed gelukt is. „Heb deze jongen net z’n eerste corona-knipbeurt gegeven. Het groeit wel weer.”

Ⓒ Instagram

Maar ook de nodige vrouwen lopen met een scheef kapsel rond. De moeder van Daisy pakte een schaar uit de keuken en probeerde de achterkant van het haar recht te krijgen, maar dat mislukte jammerlijk. „Oke, het is niet het rechtste ooit. Maar de volgende keer als ik het ga wassen, fix ik het wel weer.”

En ook deze brunette kan beter een tijdje met een muts op lopen.

Ⓒ Twitter

