Apple bespot eurocommissaris

De Amerikaanse verkoper van onder meer laptops, iPads en iPhones heeft besloten Vestager persoonlijk aan te vallen. „Ons bedrijf is blijkbaar de ideale zondebok en perfecte manier om grote krantenkoppen te genereren”, aldus Apples hoogste jurist, Bruce Sewell. „Zo kan de eurocommissaris lekker Deen van het jaar worden.” De conservatieve Deense krant Berlingske heeft Vestager die titel onlangs toegekend.

’Staatssteun’

In augustus al liet Brussel weten dat Apple de Ieren €13 miljard moet betalen, omdat Dublin de Amerikanen jarenlang de hand boven het hoofd zou hebben gehouden. Dankzij gunstige taksafspraken – ’staatssteun’, volgens Vestager – betaalde het techbedrijf in Ierland maar 0,005% belasting. „Een voorkeursbehandeling waar geen verklaring voor wordt gegeven en die niets te maken heeft met de economische realiteit”, vindt de Europese Commissie.

Nog voor Vestagers volledige beslissing vanochtend naar buiten kwam, had de Ierse regering haar antwoord al klaar. „De Commissie is haar boekje te buiten gegaan en bemoeit zich ten onrechte met nationaal belastingbeleid”, staat in een verklaring die kort na middernacht werd uitgegeven. „Ierland heeft Apple geen voorkeursbehandeling gegeven, er is geen sprake van staatssteun.”

Apple zelf, dat net als Dublin en gesteund door de Amerikaanse kamer van koophandel in beroep gaat tegen het Brusselse besluit, zegt ook nog dat „de Europese Commissie geen idee heeft van hoe een bedrijf werkt”.