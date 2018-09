‘Politiemol’ wil oud-korpschef als getuige

Agent Mark M. (30) zou enorme hoeveelheden vertrouwelijke informatie uit het systeem van de politie hebben doorverkocht aan criminelen. De man uit Weert wordt daarom verdacht van corruptie, computervredebreuk, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers beschuldigt de minister en de korpschef van karaktermoord en wil hun vragen stellen over hun uitlatingen over de agent in de media. De raadsman vindt dat Mark M. geen eerlijk proces meer kan krijgen omdat hij in het openbaar al is veroordeeld. Politiebaas Bouman noemde hem in het openbaar ,,de rotste appel sinds tijden'' binnen de politie. Volgens Kuijpers zei Van der Steur dat M. ,,de zwaarste straf verdient''.

,,Ze hadden hun mond moeten houden en ik wil weten waar ze zich destijds op hebben gebaseerd en met welke bedoelingen'', zei Kuijpers over zijn verzoek.

Het Openbaar Ministerie ziet het verhoor van de minister en de voormalig korpschef niet zitten. ,,Het is niet relevant voor het bewijs en voegt niks toe'', reageerde officier van justitie Willem Bos. De aanklager wil ook niet dat Mark M. naar Oekraïne vertrekt. Hij vreest dat de verdachte niet meer terugkeert.

Mark M. verbrak maandag tijdens een regiezitting zijn stilzwijgen om te vertellen hoe de zaak zijn leven heeft geruïneerd. ,,Alles is me afgenomen. Ik kan geen werk vinden en mag Nederland niet uit. Mijn leven is tot een hel gemaakt. Ik wil bij mijn familie tot rust komen. Ik beloof dat ik terugkom'', zei hij in een verklaring.